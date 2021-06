Zypern und Griechenland wollen Botschafter nach Damaskus entsenden Autor: Tichys Einblick | 04.06.2021, 15:36 | 105 | 0 | 0 04.06.2021, 15:36 | Die Republik Zypern hat eine Immobilie in Damaskus angemietet und will schon bald mit ihrer Botschaft nach Syrien zurückkehren.Das hatte die Regierung in Nikosia eigentlich schon im Mai 2020 angekündigt, aber angeblich haben die Wirren der Pandemie diesen Schritt verzögert. Ebenfalls seit letztem Jahr schon will auch Griechenland seine diplomatischen Beziehungen zu Syrien normalisieren. Außenminister Der Beitrag Zypern und Griechenland wollen Botschafter nach Damaskus entsenden erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.

