Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Kein Mitglied? Werden Sie Teil Deutschlands größter Finanz-Community. Disclaimer

Dax, Bitcoin, Nasdaq, AMC, ÖL nach US-Arbeitsmarktdaten Die US-Jobdaten fallen eher enttäuschend aus. Damit gerät der US-Dollar erneut unter Druck. Was bedeutet das für die großen Indizes wie Dax und Nasdaq, aber auch für ÖL oder Bitcoin. Welche News haben außerdem diese Woche den Markt bewegt? All das besprechen wir in der heutigen Ausgabe.