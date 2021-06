Correction Important information about Extraordinary General meeting of shareholders of June 18, 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 04.06.2021, 16:20 | 78 | 0 | 0 04.06.2021, 16:20 | A Latvian edition of this announcement contained certain attachments in English. Attachments in Latvian are added with this correction. English announcement is correct.



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer