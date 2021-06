Dexcom richtet den Blick auf die Zukunft der kontinuierlichen Blutzuckermessung

Diese beiden Studien, die sich auf die klinischen Ergebnisse der Nutzung von kontinuierlichen Glukosemessung (continuous glucose monitoring, CGM) in weiter gefassten und vielfältigeren Patientengruppen sowie auf neue Daten des CGM-Geräts G7 der nächsten Generation von Dexcom konzentrieren, stellen einen entscheidenden Moment in der Innovation im Bereich Diabetesversorgung auf einer der weltweit führenden Branchenkonferenzen dar.

DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), der Weltmarktführer im Bereich der kontinuierlichen Blutzuckermessung in Echtzeit für Menschen mit Diabetes, hat heute während der 14. Internationalen Konferenz über fortschrittliche Technologien und Behandlungen für Diabetes (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, ATTD) die Veröffentlichung und Präsentation von zwei neuen Studien bekannt gegeben.

MOBILE-Studie

Die MOBILE-Studie, die im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, ist die erste ihrer Art, in der festgestellt wurde, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, die Basal- oder Hintergrundinsulin verwenden, vom Einsatz von CGM profitierten. Dexcom hat mit der Veröffentlichung der MOBILE-Daten nun signifikante Ergebnisse durch seine CGM-Technologie in randomisierten kontrollierten Studien über das gesamte Spektrum der Insulinanwendung bei Menschen mit Diabetes nachgewiesen.

Zu den wichtigsten klinischen Vorteilen des Einsatzes der CGM von Dexcom in dieser Patientengruppe gehören:

Mehr Zeit im Messbereich

Erhebliche A1c-Senkung

Mehr Patienten erreichen A1c-Ziele

Ein starker Rückgang der Hyperglykämie

Die randomisierte klinische Studie, die vom International Diabetes Center des HealthPartners Institute geleitet und vom Jaeb Center for Health Research in Tampa im US-Bundesstaat Florida koordiniert wurde, bekräftigt den Glauben von Dexcom an die Leistungsfähigkeit von CGM für alle Menschen mit Diabetes, unabhängig vom Typ.

„Bei Patienten aus allen demografischen Gruppen konnten die klinischen Vorteile der CGM von Dexcom beobachtet werden, ungeachtet des Alters, der Bildung, des Zahlenverständnisses oder des sozioökonomischen Status“, sagte Dr. med. David Price, Vorstand des Bereichs Medical Affairs bei Dexcom. „Das Design der MOBILE-Studie bekräftigt zudem unsere Fähigkeit, den Bedürfnissen der verschiedenen Gemeinschaften, die wir bedienen, nachzukommen.“