Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hypovereinsbank-Manager Frischholz wird Chef der NordLB Jörg Frischholz wird zum Jahresende neuer Chef der Norddeutschen Landesbank. Wie das Institut am Freitag mitteilte, soll der bisherige Privatkunden-Vorstand der Hypovereinsbank (HVB) dann Thomas Bürkle an der Spitze der NordLB in Hannover ablösen. …