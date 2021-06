ETERNA schlägt Zinsstundung für Anleihe 2017/24 (A2E4XE) bis zum Laufzeitende vor – Anleihegläubiger sollen abstimmen

Die eterna Mode Holding GmbH ruft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen der ETERNA-Anleihe 2017/24 auf. Allen voran schlägt ETERNA dabei eine Zinsstundung vor, wonach die Zahlung der Anleihe-Zinsen ab dem 1. März 2021 ausgesetzt und erst mit Endfälligkeit im Juni 2024 geleistet werden sollen. Darüber hinaus schlägt ETERNA die Wahl eines gemeinsamen Vertreters zur Sicherung der Interessen der Anleihegläubiger vor.

Hintergrund: Aufgrund eines Covenant-Bruchs befindet sich ETERNA in Verhandlungen mit den Gläubigern ihres Schuldscheindarlehens (Volumen von 25 Mio. Euro), mit dem Ziel, für das Mode-Unternehmen eine nachhaltige langfristige Finanzierungslösung zur Bewältigung der Pandemiefolgen zu finden und die weitere Transformation des Unternehmens fortzuführen. Die Gläubiger des Schuldscheindarlehens haben in diesem Kontext verschiedene Maßnahmen in den Verhandlungen gefordert. Dies umfasst nach derzeitigem Stand neben Überlegungen zur Stärkung des Eigenkapitals und Erstellung eines externen Gutachtens (nach IDWS6 Standard), dass die Zinsen auf die Anleihe 201724 nicht aus Mitteln der Emittentin gezahlt werden. Aufgrund der Zwischenergebnisse, die ETERNA heute bekannt wurden, ist eine Lösung demnach nur unter Einbeziehung der Anleihegläubiger möglich. Vor dem Hintergrund bittet ETERNA seine Anleihegläubiger darüber abzustimmen.