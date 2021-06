Banque Profil de Gestion devient ONE swiss bank SA et son Conseil d’administration nomme une nouvelle direction

Genève, le 4 juin 2021 – Comme attendu, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque Profil de Gestion a approuvé la modification de sa raison sociale en ONE swiss bank SA aujourd’hui. Elle a également élu 3 nouveaux administrateurs. Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni pour désigner une nouvelle direction composée de 6 personnes. Leur mission consistera à remettre rapidement la banque sur le chemin de la profitabilité. Ces changements font suite à la fusion des deux entités qui a été décidée le 1er juin.

Les membres de la nouvelle direction générale sont à l'image de la banque, énergiques, jeunes, ambitieux et dotés d’un fort esprit entrepreneurial. À la tête de cette nouvelle équipe constituée de profils expérimentés et divers, Grégoire Pennone. L’ex-directeur général de ONE swiss bank SA succède ainsi à Mme Silvana Cavanna qui prend sa retraite.

« Avec le Conseil d’administration et notre présidente, Geneviève Berclaz, nous allons en premier nous concentrer sur les synergies entre les deux entités, les économies d’échelles et le respect des exigences de l’autorité de surveillance. Je suis impatient de débuter cette aventure avec cette nouvelle équipe talentueuse, dynamique et complémentaire. Je suis confiant en notre capacité à positionner ONE à terme comme une boutique reconnue pour l’expérience bancaire et les services financiers de qualité qu’elle offre à ses clients », commente Grégoire Pennone.

L’accompagneront dans cette mission, Alexandre Kuhn, qui est en charge de la division Asset Management Dynagest by ONE ; Karel Gaultier, responsable Wealth Management et également actionnaire, Xavier Clavel, à la tête de la partie Asset Services, Jean-Jacques Schraemli, en tant que COO et également actionnaire, et Yves Keller, qui aura la responsabilité des finances et des risques.

Le développement d'une nouvelle offre de services reposant sur les compétences de Dynagest by ONE à destination de la clientèle privée constitue l’une de leurs premières missions avec la mise en œuvre d’économies et la fusion des plateformes informatiques.

En termes de développement des affaires, comme annoncé par ONE swiss bank SA le 1er juin 2021, la signature d’un contrat d'achat d'actions en vue de l’acquisition de Falcon Private Wealth Ltd à Dubaï permettra à la banque d’étendre son empreinte. L’entité dubaïote gère à ce jour environ 500 millions de dollars d'actifs.