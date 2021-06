Agendia stellt Daten aus der innovativen FLEX-Studie beim ASCO 2021 vor, die den klinischen Nutzen von MammaPrint und BluePrint bei einer Vielzahl von Patientenpopulationen bestätigen

Die FLEX-Studie wird von Klinikärzten aus vielen Städten in den USA durchgeführt; dabei wird eine gemeinsame Studieninfrastruktur genutzt, um Hypothesen für gezielte Patientenuntergruppen zu entwickeln und zu erforschen, die auf Gesamt-Transkriptom-Daten basieren und mit über 800 klinischen Datenelementen annotiert sind. FLEX ermöglicht es verschiedenen Gruppen von Patienten und deren Ärzten, an einer klinischen Studie teilzunehmen, auch wenn sich ihr Wohnort nicht in der Nähe eines großen Forschungszentrums befindet.

Agendia Inc. , ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie bei Brustkrebs, gab bekannt, dass heute auf dem ASCO Annual Meeting 2021 der American Society of Clinical Oncology neue Daten des ersten nationalen FLEX-Registers dieser Art vorgestellt wurden.

„FLEX stellt seine Bedeutsamkeit durch die große Spannweite der wachsenden Datenmengen, auf die wir als Onkologen und Forscher zugreifen können, weiterhin unter Beweis“, so Cynthia X. Ma, MD, PhD, Onkologin und nationale FLEX-PI an der Washington University School of Medicine in St. Louis. „Der gemeinschaftliche Charakter des Registers versetzt Ärzte in die Lage, die in unserer Praxis angestellten Hypothesen auf nationaler Ebene zu untersuchen und so Fragen von klinischer Bedeutung und wissenschaftlichem Interesse beantworten zu können. Die Tiefe und die klinische Bedeutung unserer Ergebnisse sind in der gesamten Fachwelt spürbar, die sich mit Brustkrebserkrankungen beschäftigt.”

Bei der virtuellen Tagung ASCO 2021 stellten Agendia und seine Forschungsmitarbeiter in dem Poster mit dem Titel „The FLEX real-world data platform explores new gene expression profiles and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer“ allgemeine aktuelle Informationen über die derzeit laufende FLEX-Studie bereit.

Die Bedeutsamkeit von FLEX bei der Beantwortung relevanter und drängender klinischer Fragen wurde durch Daten dargestellt, die in dem Poster mit dem Titel „Whole transcriptome analysis comparing HR+ HER2- breast cancer tumors from patients <50 years and >50 years“ präsentiert wurden. Die Studie zeigte, dass sich bei der Gesamt-Transkriptom-Analyse keine wesentlichen Unterschiede in der Genexpression zwischen HR+/HER2-Tumoren bei Frauen mit Brustkrebs ergaben, unabhängig von der Altersgruppe der Frauen (über oder unter 50 Jahre). Die Daten unterstützen die anzunehmende Erklärung, dass der offensichtlich altersabhängige Nutzen der Chemotherapie bei Frauen unter 50 Jahren mit genomisch risikoarmem Krebs, der in den jüngsten Studien beobachtet wurde, nicht durch intrinsische biologische Unterschiede beim Brustkrebs zu erklären ist, sondern eher auf die Unterschiede bei den indirekten Auswirkungen der Chemotherapie auf die Patientinnen zurückzuführen sind. Diese Ergebnisse untermauern die Notwendigkeit einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Patientin und Arzt, bei der das Genexpressionsprofil der Patientin als Teil eines faktengestützten Behandlungsplans eingesetzt wird.