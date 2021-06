Die Rekordlaune im DAX zum Wochenausklang basiert auf dem US-Arbeitsmarktbericht und den alternativlosen Assetklassen an der Börse. Wie vollzog sich dies am Freitag?

Wir sahen ein neues Allzeithoch im DAX und damit einen starken Wochenausklang. Die US-Arbeitsmarktdaten belasteten den Index damit nicht. Welche Aktien standen ganz oben in der Anlegergunst?

Wochenausklang mit neuem DAX-Rekord

Der Handelsstart verlief im DAX bereits sehr stark, sodass wir bis zum Mittag nur wenige Punkte unter dem Rekordhoch notierten. Auf den ersten Schwung folgte noch einmal eine Konsolidierung. Dass diese in einem insgesamt robusten Marktumfeld stattfand, kommentierte unser Händler Marcel im Interview wie folgt:

Damit kam der DAX letztlich bis auf 8 Punkte an sein Allzeithoch heran. Dort fehlte erst einmal die Kraft und bestand der Fokus auf den US-Arbeitsmarktdaten 14.30 Uhr.

Wir blickten auf Einzelwerte wie die Daimler-Aktie, die seit einem Jahr einen sehr stabilen Aufwärtstrend im Chartbild zeigen. Die Verkaufszahlen untermauern dies, vor allem der chinesische Absatzmarkt ist stark. Zusammen mit BMW und Volkswagen ist dieser Sektor momentan stark gefragt.

Stark gefragt sind seit einigen Tagen auch die Werte der "wallstreetbets-Community". Hierzu sprachen wir gestern bereits zu Blackberry und heute zu AMC. Bei AMC Entertainment kommt hinzu, dass bereits die zweite Kapitalerhöhung in dieser Woche stattfand und das Unternehmen selbst vor dem Risiko in der Aktie warnt.

Das Interesse ist gleichsam bei Cannabis-Werten zu spüren. Als Vertreter ist die Tilray und Sundial Growers abgebildet. Kann man die Entwicklung mit der im Februar vergleichen?

Die US-Arbeitsmarktdaten sorgten für keinen starken Impuls. Die Angst vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ließ nach. Denn im Mai entstanden in den USA nur 559.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, was unter den Erwartungen von 650.000 Stellen lag.

Nicht nur der Nasdaq erholte sich deutlich, sondern auch der Dow Jones und der Goldpreis. Am stärksten war die Erholung am Ölmarkt zu sehen, wo es ein neues Zwei-Jahres-Hoch gab. Für den DAX bedeutete dies am späten Nachmittag einen neuen Anlauf zu den Hochs und das Übertreffen dieser Marke um 20 Punkte. Nur knapp darunter schloss der Index und damit erneut auf einem Schlusskurs-Rekordlevel.

Langsam aber stetig kann der Markt sich damit auf der Oberseite etablieren. Bei nur 98 Punkten Tagesschwankung fanden sich folgende Tagesparameter wieder:

Eröffnung 15.651,69 Tageshoch 15.705,89 Tagestief 15.607,92 Vortageskurs 15.632,67 Schlusskurs 15692,90

Den späten Ausbruch und Aufbruch zum neuen Hoch sieht man hier deutlich:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen am Freitag

Merck war heute der Tagesgewinner vor der SAP und der FMC, die an den vergangenen Handelstagen unter Druck geraten war. Im Minus lagen zum Handelsschluss dieser Woche die Automobilwerte. Sie legten jedoch insgesamt eine sehr gute Performance hin, so dass die aktuellen Abschläge im Gesamtbild keinen Stimmungsumschwung bedeuteten.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem weiteren Schlusskurs-Rekorde heute gelang auch ein Allzeithoch im Handelsverlauf. Damit setzt der DAX seine Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fort:

Ein starker Juni-Start ist an der Börse gelungen. Anleger sind gespannt, wie weit diese positive Stimmung trägt.

Morgen wird es ein Interview mit unserem Händler Kai geben, der in einer Sondersendung über seine Strategie an der Börse spricht.

