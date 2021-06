Organic Garage erweitert Online-Reichweite mit Nordamerikas größter Online-Lieferplattform Instacart deutlich

4. Juni 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FWB: 9CW1), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung hinsichtlich der Nutzung der Lieferplattform von Instacart für die Online-Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln aus allen Einzelhandelsstandorten von Organic Garage unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung über eine gemeinsame Nutzung von Daten werden die Preise auf der Instacart-Plattform den regulären Preisen in den Läden und den Werbeprospekten von Organic Garage entsprechen.