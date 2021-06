Agendia, Inc. , ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie bei Brustkrebs, teilte heute mit, dass eine mündliche Präsentation auf dem Annual Meeting 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) neue Daten aus dem nationalen FLEX-Register vorstellt, die Unterschiede in der Tumorbiologie zwischen ethnischen Gruppen aufzeigen und Relevanz bei Behandlungsentscheidungen haben können. Die Ergebnisse bekräftigen die Notwendigkeit einer angemessenen Repräsentation verschiedener Patientenpopulationen in Brustkrebsstudien.

Ein Hauptthema der diesjährigen ASCO-Tagung sind Ungleichheiten bei der Versorgung und den Behandlungsergebnissen. Das Ziel der FLEX-Studie von Agendia besteht darin, durch die prospektive Aufnahme von 30.000 Patientinnen verschiedener Ethnien, Altersgruppen und demographischer Gruppen, die für die gesamte Brustkrebspopulation repräsentativ sind, diese Ungleichheiten bei der Versorgung und bei den Behandlungsergebnissen zu bekämpfen. Die Datenpräsentation zu dieser Studie, „Disparities within Luminal breast cancer: clinical and molecular features of African American and non-Hispanic White patients“ (Disparitäten bei luminalem Brustkrebs: klinische und molekulare Merkmale von afroamerikanischen und nicht hispanischen weißen Patienten), vorgetragen vom Hauptautor der Studie, Kent Hoskins, MD, Co-Leiter der Breast Cancer Research Group und Director of Cancer Genetics am Cancer Center der University of Illinois, zeigt signifikante biologische Unterschiede bei luminalen Brusttumoren von afroamerikanischen und weißen Frauen auf. Dies deutet darauf hin, dass eine gemeinsame nachteilige sozioökonomische Expositionen und/oder genetische Abstammung die unverhältnismäßig aggressive Tumorbiologie bei afroamerikanischen Frauen vorantreiben könnte. Das Ergebnis untermauert die Notwendigkeit, unterschiedliche Patientengruppen in klinische Studien aufzunehmen, um die Chancengleichheit aller ethnischen Gruppen bei der Medikamentenentwicklung sicherzustellen.