Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA kann mit ihrer ersten fünfjährigen Anleihe (ISIN DE000A3H3KP5) ein Volumen von 17 Mio. Euro einsammeln. Das Gesamtvolumen der Werder-Anleihe beträgt 30 Mio. Euro, die Bremer hatten stets ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro kommuniziert, das nun nahezu erreicht wurde. Die zufließenden Mittel dienen vor allem für den Ausbau der Finanzkraft, zudem sollen auch der Nachwuchs, die Digitalisierung und Nachhaltigkeitsprojekte gefördert werden. Die Hylea Group S.A. kann die zum 1. Juni 2021 fällig gewordenen Zinsen für ihre 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) aufgrund der Pandemie-Auswirkungen nicht fristgerecht zahlen und lädt ihre Anleihegläubiger daher zu einer Gläubigerversammlung ein. Ziel der Gläubigerversammlung soll dabei eine Restrukturierung der Anleihe sein. Die im Dezember 2017 emittierte Hylea-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01.06. und 01.12.) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022. Die Anleihe hat ein platziertes Volumen von etwa 30 Mio. Euro. Die eterna Mode Holding GmbH ruft ihre Anleihegläubiger ebenfalls zu einer Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen der ETERNA-Anleihe 2017/24 auf. ETERNA möchte dabei eine Zinsstundung durchsetzen, wonach die Zahlung der Anleihe-Zinsen ab dem 1. März 2021 ausgesetzt und erst mit Endfälligkeit im Juni 2024 geleistet werden sollen. Hintergrund ist ein Covenants-Bruch bei einem Schuldscheindarlehen des Mode-Unternehmens und Verhandlungen mit den Darlehens-Gläubigern.

In der ersten Juni-Woche des Jahres (Kalenderwoche 22) gibt die Metalcorp Group die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KRAP3) mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro bekannt. Die jährliche Verzinsung soll zwischen von 6,25 % bis 6,75 % liegen, der finale Kupon wird voraussichtlich am 25. Juni 2021 festgelegt. Die öffentliche Zeichnungsphase der neuen Metalcorp-Anleihe läuft vom 9. Juni 2021 bis zum 23. Juni 2021. Neben dem öffentlichen Angebot findet vom 9. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021 auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Metalcorp-Anleihe 2017/22 (WKN A19MDV) statt . Unterdessen wurde die andere 2017er Anleihe der Metalcorp Group S.A. (WKN A19JEV) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche weiterhin als „äußerst attraktiv“ mit der Bestnote von 5 Sternen bewertet.

Die Anleihegläubiger der SeniVita-Wandelanleihe (ISIN DE000A13SHL2) haben bei einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 20. und 22. Mai 2021 den vorgelegten Beschlusspunkten des gemeinsamen Vertreters Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte) mit großer Mehrheit zugestimmt und dem gemeinsamen Vertreter somit weitere Vorgehensmaßnahmen ermöglicht. Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG erwirtschaftet trotz Pandemie ein positives EBITDA in Höhe von 0,1 Mio. Euro in 2020 und schafft somit den Turnaround nach -3,8 Mio. Euro im Vorjahr. Den Umsatz kann VST in 2020 von 41,9 Mio. Euro auf 58,6 Mio. Euro steigern. Die publity AG hat nach vorläufigen Zahlen in 2020 einen Jahresüberschuss nach HGB Rechnungslegung in einer Bandbreite von 10 bis 12,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Zum Jahresüberschuss haben u.a. Beteiligungsgewinne beigetragen. Die Photon Energy N.V. ist von der Nachhaltigkeitsratingagentur imug | rating im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement mit der Note „sehr gut“ (75 von 100 Punkten) bewertet worden. Der Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat mit dem Verkauf der 6,5%-Parts Europe-Anleihe ein weiteres Investment erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe konnte im letzten Jahr deutlich unter dem Verkaufskurs erworben werden und nun im Mai 2021 – nebst Zinsen – mit einem Kursgewinn verkauft werden. Erfolgreiches Closing – der Verkauf der Joh. Friedrich Behrens AG konnte nach der kartellrechtlichen Genehmigung und der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe für die Übernahme am 01.06.2021 wie geplant vollzogen werden.

Die LR Global Holding GmbH, ein digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat im ersten Quartal 2021 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt. Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat sich im Jahr 2020 eine Kreditlinie in Höhe von 7,5 Mio. Euro des Kreditversicherungsriesen Euler Hermes gesichert. Ein Teil davon wurde Anfang 2021 zur Verfügung gestellt. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat im Rahmen der Solarfachmesse SNEC in Shanghai ein Absichtserklärung zur Lieferung von Anlagen für CdTe Solarmodule mit dem Konzern China National Building Materials (CNBM) unterzeichnet. Die Noratis AG hat ein weiteres Wohnportfolio, bestehend aus 82 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rd. 5.300 m², im niedersächsischen Celle erworben. Die Eyemaxx Real Estate AG hat die Baugenehmigung für die multifunktionale Gewerbeimmobilie „Atrium“ in Bamberg erhalten und die Energiekontor AG veräußert eine Windanlage in Jülich Ost mit einer Leistung für umgerechnet rund 4.500 Haushalte.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW22 – 2021 noch einmal im Überblick:

