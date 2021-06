Roscan Gold: Neue Bohrergebnisse demonstrieren Potenzial von Kandióle-Goldprojekt!

Roscan Gold (0,49 CAD | 0,33 Euro; CA77683B1076) entwickelt das Goldprojekt Kandióle in Mali. Dort hat man bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier . In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Bereits im dritten Quartal will man für Kandióle die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung vorlegen.

Auch sekundäre Ziele liefern hohe Goldgrade

Doch das Explorationspotenzial auf dem riesigen Grundstück ist quasi unbegrenzt. Nun hat Roscan Gold Ergebnisse von Bohrungen auf den nicht so stark im Fokus stehenden Zielem Walia, Kandióle North (KN1) and Moussala North (MO1) gemeldet. Sie weisen ebenfalls hohe Grade an Gold auf und demonstrieren das riesige Explorationspotenzial außerhab der bereits fortgeschrittenen Bohrbereiche Mankouke South and Kabaya. So wies Bohrloch ACDBS21-1181 auf „Walia“ 25,70 g/t Gold über zwei Meter audf. Hier reicht die Mineralisierung inzwischen bis in eine Tiefe von 190 Meter bis 230 Meter. Auf Moussala North (MO1) ist man bereits bis auf eine Tiefe von 120 Meter vorgestoßen (vertikal). Mehr dazu sowie alle nun veröffentlichten Daten finden Sie in der Graphik oben und an dieser Stelle.

Roscan Gold: Analysten geben Kursziel von 0,80 CAD aus!

Trotz dieser Fortschritte werden weiterhin wird Roscan Gold weiterhin Mankouke South and Kabaya im Fokus stehen. Kandióle selbst befindet sich im ruhigen Südwesten Malis. Im UMkreis von weniger als 100 Kilometern befinden sich ein halbes Dutzend Goldminen mit Betreibern wie Barrick Gold (Loulo-Gounkoto-Mine), B2Gold (Fekola-Mine) oder auch ein Goldprojekt von IAMGold. Die Analysten von Stifel GMP sehen in Kandióle das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold. Hier könnte aus mehrere Vorkommen auf der Liegenschaft eine zentrale Mühle betrieben werden. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0,80 CAD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs.