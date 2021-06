Es gibt Unternehmen, die noch völlig unter dem Anleger-Radar fliegen, aber dennoch immer wieder mit hervorragenden Ergebnissen ihre Qualität bescheinigen!

Ein solches Unternehmen ist Adventus Mining (WKN: A2PL3X / TSX-V: ADZN), das erst jüngst wieder Ergebnisse mit 4,35 % Kupferäquivalent über eine Länge von unglaublichen 67 m traf. Aber auch kurz zuvor landete man auf dem Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-System ‚Ensillada‘ unter anderem Volltreffer mit Gehalten von z.B. 0,99 % Kupfer, 0,25 g/t Au, 0,03 % Molybdän, 189,8 g/t Ag und 0,23 % Wolfram, oberflächennah über 18,55 m! Nahtlos an diese hervorragenden Ergebnisse konnten die Kooperationspartner Adventus Mining und Salazar Resources jetzt mit den Ergebnissen von ‚El Domo‘ anknüpfen.

Demnach wurden laut der jüngsten Pressemeldung auf der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte ‚El Domo‘, auf dem 21.537 Hektar großen ‚Curipamba‘-Projekt, bei ‚Infill‘-Bohrungen sogar lange Strecken mit extrem hochgradigen Gehalten geschnitten, wobei die Bohrungen CURI-373 und CURI-374 besonders hervorstachen!

CURI-373: 67 m mit 3,38 % Kupfer (Cu), 1,11 g/t Gold (Ag), 0,41% Zink (Zn), 15,8 g/t Silber (Ag) und 0,06% Blei (Pb) für 4,35 % Kupferäquivalent (CuEq), einschließlich 9,11 m mit 11,65 % Cu, 2,41 g/t Au, 0,16 % Zn, 44,7 g/t Ag und 0,03 % Pb für 13,58 % CuEq

CURI-373: 5,56 m mit 2,32 % Cu, 15,37 g/t Ag, 21,91 % Zn, 403,0 g/t Ag und 3,09 % Pb für 22,58 % CuEq, einschließlich 3,46 m mit 3,38 % Cu, 24,25 g/t Ag, 34,44 % Zn, 641,2 g/t Ag und 4,79 % Pb für 35,35 % CuEq

Quelle: Adventus Mining

Aber auch das Bohrloch CURI-372 durchschnitt semi-massives Sulfid in einer Tiefe von 70,78 bis 72,57 m mit einem Gehalt von 0,78 % Kupfer, 8,60 g/t Gold, 7,84 % Zink, 590,4 g/t Silber und 3,29 % Blei (14,45 % CuEq). Zudem wurde ein weiterer Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein in einer Tiefe zwischen 72,57 und 78,78 m mit 0,13 % Kupfer, 1,41 g/t Gold, 1,80 % Zink, 45,5 g/t Silber und 0,33 % Blei (2,01 % CuEq) durchschnitten.

Tiefer im mineralisierten felsischen Vulkangestein wurde in einer Tiefe von 86,10 bis 95 m eine weitere halbmassive bis massive Sulfidmineralisierung mit einem Gehalt von 2,65 % Kupfer, 0,80 g/t Gold, 1,46 % Zink, 12,4 g/t Silber und 0,04 % Blei (3,70 % CuEq) durchteuft. In der Tiefe von 87,75 bis 89,81 m wurde sogar eine höhergradige Untergruppe mit 6,71 % Kupfer, 0,44 g/t Gold, 2,58 % Zink, 17,9 g/t Silber und 0,01 % Blei (7,91 % CuEq) geschnitten!

Die Mineralisierung im Folgebohrloch CURI-373 durchschnitt hingegen eine halbmassive bis massive Sulfidmineralisierung, aber mit ebenfalls hervorragenden Gehalten und Strecken! So wurde in einer Tiefe von102 bis 169 m ein Gehalt von 3,38 % Kupfer, 1,11 g/t Gold, 0,41 % Zink, 15,8 g/t Silber und 0,06 % Blei (4,35 % CuEq) gemessen. In diesem Abschnitt treten sogar zwischen 103,08 bis 108,13 m sowie zwischen 123,80 bis 153,12 m und 133,39 bis 142,50 m drei höhergradige Unterabschnitte auf.

Dabei präsentiert sich der erste Abschnitt als eine semi-massive Sulfidmineralisierung mit einem Gehalt von 6,01 % Kupfer, 1,59 g/t Gold, 1,53 % Zink, 26,1 g/t Silber und 0,14 % Blei, für 7,70 % CuEq. Der zweite und dritte Abschnitt besteht aus einer Massivsulfidmineralisierung mit 6,21 % Kupfer, 1,70 g/t Gold, 0,15 % Zink, 22,4 g/t Silber und 0,04 % Blei für 7,51% CuEq bzw. mit 11,65 % Kupfer, 2,41 g/t Gold, 0,16 % Zink, 44,7 g/t Silber und 0,03 % Blei für 13,58 % CuEq.

Das Bohrloch CURI-374 Durchschnitt ein halbmassives Sulfid in einer Tiefe zwischen 92,54 und 98,10 m mit 2,32 % Kupfer, 15,37 g/t Gold, 21,91 % Zink, 403,0 g/t Silber und 3,09 % Blei bzw. 22,58 % CuEq. In einer hochgradigeren Untergruppe in 92,54 bis 96 m Tiefe wurden sogar Gehalte von 3,38 % Kupfer, 24,25 g/t Gold, 34,44 % Zink, 641,2 g/t Silber und 4,79 % Blei für 35,35 % CuEq durchschnitten.

Ein breiter Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurde zwischen 98,10 und 120,60 m getroffen, in dem 0,13 % Kupfer, 0,13 g/t Gold, 1,19 % Zink, 4,6 g/t Silber und 0,03 % Blei (0,61 % CuEq) gemessen wurden.

Eine weitere Massivsulfidmineralisierung wurde in der Bohrung CURI-381 in 123,16 bis 127,21 m Tiefe geschnitten, mit Gehalten von 3,13 % Kupfer, 0,59 g/t Gold, 0,33 % Zink, 30,6 g/t Silber und 0,05 % Blei für 3,88 % CuEq. Eine darunterliegende hochgradigere Untergruppe lieferte in 124,20 bis 126,33 m Gehalte von 4,34 % Kupfer, 0,65 g/t Gold, 0,05 % Zink, 33,5 g/t Silber und 0,02 % Blei für 5,06 % CuEq.

Die Berechnung der angegebenen CuEq-Werte basieren auf den Preisen von 4,48 USD je Pfund Cu, 1.886,30 USD je Unze Gold, 1,33 USD je Pfund Zn, 27,81 USD je Unze Ag und 0,98 USD je Pfund Pb. Diese Preise stammen aus den 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten der Basismetalle der London Metal Exchange, per 25. Mai 2021.

Alle Ergebnisse des abgeschlossenen ‚Infill‘-Definitionsbohrprogramms sollen in die Aktualisierung der ‚El Domo‘-Mineralressourcenschätzung einfließen, die noch dieses Jahr fertiggestellt werden soll, die später dann auch das Fundament für die Machbarkeitsstudie bildet.

Fazit und Ausblick: Weitere Exploration mit Fokus auf höhergradige Mineralisierung!

Um die bisherigen Daten noch weiter zu untermauern, arbeiten Adventus Mining (WKN: A2PL3X / TSX-V: ADZN) und Salazar nun, die Details der zweiten Phase von ‚Ensillada‘ aus. Dabei steht auf jedem Fall im Fokus:

Weitere Bohrungen für ein noch klareres Bild des Porphyrsystems ‚Ensillada‘ niederzubringen

Schnellstmöglicher Explorationsbeginn

Klarer Fokus auf die Erweiterung der Gebiete mit höhergradiger Mineralisierung

Während weitere Bohrungen also geplant sind und deren Stoßrichtung „höhergradige Mineralisierung“ klar vorgegeben ist, wird das manuelle Testgrubenprogramm parallel dazu weiterverfolgt. Schließlich gilt es ja, der entdeckten Porphyrmineralisierung noch genauer auf die Spur zu kommen und damit auch eine noch genauere Definition der Bohrziele zu ermöglichen.

Zu guter Letzt wendet sich der Ausblick auf künftige Erfolge auch in Richtung Westen, genauer gesagt, 8 km in westliche Richtung hin zu Salazars Konzessionsgebieten ‚Rosa de Oro‘ und ‚Carmen de Pijili‘. Hier nämlich sollen Ziele entwickelt werden, die Ende 2021 oder zu Beginn des nächsten Jahres bereit für beste Bohrergebnisse sein sollen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

