Gamestop, AMC, Nokia, Bitcoin – Zocken aber mit Kopf…

was wünschen Sie sich von einem Börsendienst ? Dienst nach Vorschrift, jeden Tag zur gleichen Zeit pflichtgemäß eine mail oder Depotaktionen, bei denen man nicht richtig mitmachen kann? Dann wärt Ihr falsch bei uns. Wir bauen Euer Portfolio wie eine Ernährungspyramide. Unten die Basics, oben das Spannende und risikoreiche. Zu den Basics gehören ETFs, Sparpläne, Aktien oder Indexpapiere. Clever angelegt nach Börsenpsychologie. Aber wie arbeiten wir? Wir sind da, wo Volatilität ist. Wo was los ist am Markt. Gamestop oder AMC, Bitcoin oder Ethereum, Daimler oder Apple – wir nutzen 150 Jahre Börsenerfahrung im Team und vor allem 4 Anlegergenerationen dafür, der schnellste und vor allem nach unserem Anspruch best erklärende Börsendienst zu sein. Ein Leser formulierte einmal als Feedback “Ihr seid immer da, wo was los ist und Ihr seid immer dann da, wenn es brennt”. Das ist unser Ziel;-)

Wir arbeiten von 8 bis 22 Uhr. Und auch am Feiertag. Denn die Chancen beispielsweise an Himmelfahrt sind toll, ebenso an Fronleichnam. Beispiel – an einem solchen Tagen haben unsere Leser haben schon 2 Trades bis 10.30 Uhr bekommen. Dazu die Gewinnmitnahme vom Montag als wir Dow Jones short gegangen waren per Put. Oder den Inlinern vom Dienstag, auch 50% vorn im S&P 500. Dazu schauen wir uns heute um, was es dank Vola Spannendes auf Apple, Plug Power, Varta, Daimler und Tesla gibt. Die Vola ist zurück und wir finden die besten Produkte für Euch. So macht Börse Spaß. Aktion zu Pfingsten und Fronleichnam - wir geben euch auf alle Abos dauerhaft 15 Prozent mit dem Code “dax15000“. Die Aktion gilt bis zum 6.6.21.

Bei uns gibt es am 12.5 abends um 21.30 spannende Feierabendtrades, wir sind am 11.5 abends mit der Empfehlung auf Patrizia Immobilien da als keiner mehr arbeitet. Wir beantworten mails direkt und persönlich. Wir agieren rasch, wir agieren strategisch und wir sind dann da, wenn am Markt was los ist. Ob Biontech-Trades nach Gerüchten, ob Varta vorbörslich, ob Plug Power in Schwäche hinein oder eine Palantir in den Ausverkauf. Wir handeln DAX, Dow oder S&P 500, so dass professionell agiert werden kann aber gleichzeitig auch Beginner nachvollziehen und mitmachen können, was wir tun.