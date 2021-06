Am zweiten Tag des von TAITRA organisierten COMPUTEX Forums drehte sich alles um die Themen „Critical Technology“ und „Tomorrow Tech“. Weltweit bekannte Technologieführer wie Qualcomm, QCT, WIN Semiconductors Corp., Siemens, Far EasTone Telecom, NVIDIA und IBM tauschten sich über die neuesten Entwicklungen von 5G, KI, IoT und Quantum Computing sowie über ihre Strategien für die Orientierung in der neuen Normalität aus.

Cynthia Kiang, Director General of the Bureau of Foreign Trade, MOEA, Taiwan, erklärte in ihrer Eröffnungsrede, die jüngste globale Chip-Knappheit unterstreiche die Bedeutung einer widerstandsfähigen Lieferkette, und internationale Zusammenarbeit sei der beste Weg, um die Effizienz und Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten. Kiang erwartet, dass die Plattform COMPUTEX die Integration globaler Ressourcen unterstützt und es den Ökosystempartnern ermöglicht, zukünftige Geschäftsmöglichkeiten zu sondieren.