Diyanet lässt Moscheen in jesidischen Dörfern errichten Autor: Tichys Einblick | 05.06.2021, 12:52 | 101 | 0 | 0 05.06.2021, 12:52 | Das Präsidium für Religionsangelegenheiten in der Türkei, Diyanet, lässt vermehrt Moscheen in jesidischen Dörfern in der nordsyrischen Region Afrin errichten. Damit versuche der türkische Staat die Islamisierung der einst multi-religiösen Region voranzutreiben und eine besonders radikale Auslegung des sunnitischen Islam zu verbreiten. Das berichtet die in Göttingen ansässige Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). Über seinen Der Beitrag Diyanet lässt Moscheen in jesidischen Dörfern errichten erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

