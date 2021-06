Kalter Frühling und steigende Energiepreise sorgen für hohe Heizkosten (FOTO)

München (ots) -



- Heizperiode 20/21: Heizen mit Gas 10 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum

- Musterhaushalt mit Ölheizung musste mit 1.105 Euro so viel zahlen wie im

Vorjahr

- Familie zahlt zwischen 2021 und 2026 1.214 Euro (Gas) bzw. 1.608 Euro (Heizöl)

für CO2-Abgabe



Der April 2021 war der kälteste seit 40 Jahren, der Mai so kalt wie seit 2010

nicht mehr.1) Den kühlen Frühling und steigende Energiepreise bekommen

Verbrauch*innen bei ihren Heizkosten zu spüren. Im Zeitraum von September 2020

bis Mai 2021 stieg der Heizbedarf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf

Prozent.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein Musterhaushalt, der sein Reihenhaus mit Gas (https://www.check24.de/gas/)heizte, zahlte in der aktuellen Heizperiode 1.256 Euro. In der Vorjahresperiodewurden 1.138 Euro fällig. Das ist ein Plus von zehn Prozent. Heizölkund*innenprofitieren noch von den günstigen Preisen im Spätjahr 2020. Darum bleiben dieKosten auf Vorjahresniveau. Zwischen September 2020 und Mai 2021 zahlte einMusterhaushalt mit Ölheizung fürs Heizen 1.105 Euro. Im Vorjahr lagen die Kostenbei 1.120 Euro - das ergibt ein Minus von einem Prozent. Zuletzt ist derHeizölpreis (https://www.check24.de/heizoel/heizoelpreise/) wieder deutlichgestiegen.2);3)"Seit Jahresbeginn ist der Heizölpreis deutlich angestiegen und liegt aktuell 65Prozent über dem Preistief im September 2020" , sagt Steffen Suttner,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Nicht zuletzt macht sich die CO2-Abgabefür Verbraucher*innen, die mit Öl heizen, deutlich bemerkbar."Mai 2021: Verbraucher*innen müssen 24 Prozent mehr heizen als 2020Der Mai 2021 war so kalt wie in den vergangen elf Jahren nicht.1 Daher musstenVerbraucher*innen 24 Prozent mehr Energie für das Heizen aufwenden als imVorjahresmonat. Ein Haushalt mit Gasheizung zahlte im Mai 2021 25 Euro mehr alsim Vorjahr.2);3) Ein Musterhaushalt mit Ölheizung musste sogar 41 Euro mehr fürdas Heizen zahlen als noch im Mai 2020."Der kälteste Mai seit elf Jahren macht sich für Verbraucher*innen bei denHeizkosten bemerkbar" , sagt Steffen Suttner. "Im Vergleich zum Vorjahresmonatzahlten Verbraucher*innen mit Gasheizung 32 Prozent mehr, Kund*innen mitÖlheizung sogar 69 Prozent."Familie zahlt zwischen 2021 und 2026 1.214 Euro (Gas) bzw. 1.608 Euro (Heizöl)für CO2-AbgabeSeit Januar 2021 werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Eurofällig. Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt durch dieCO2-Abgabe 119 Euro (Gas) bzw. 158 Euro ( Heizöl(https://www.check24.de/heizoel/) ) pro Jahr mehr.