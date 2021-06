DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der CDU-Bundesvorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Union beschworen, ihn geschlossen im Kampf um das Kanzleramt zu unterstützen. "Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden", sagte Laschet am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der CDU NRW in Düsseldorf. "Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen."

Laschet erhielt von den Delegierten minutenlangen Applaus für seine kämpferische Rede. "Wir können es schaffen, wenn wir das nur wollen." Der Endspurt zur Bundestagswahl am 26. September gehe jetzt los. Wenn er Kanzler werde, dann stelle NRW erstmals seit Konrad Adenauer wieder den Bundeskanzler, sagte Laschet. Er stehe "mit großem Respekt" vor der Kandidatur.

"Der nächste Bundeskanzler muss ein Kanzler sein, der für Ost und West und Nord und Süd Kanzler ist." Aber er müsse auch wissen, wo er herkomme, was ihn geprägt habe und welche Menschen ihn auf seinem Weg begleitet hätten. "Ich weiß, dass das Amt ein Amt ist, das Verantwortung für alle hat", sagte Laschet. Er werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass Deutschland auch nach Kanzlerin Angela Merkel, die vier Weltkrisen gemeistert habe, gut regiert werde, versprach er.

Einigkeit habe auch die CDU in NRW 2017 an die Regierung gebracht. "Und so werden wir auch diese Bundestagswahl gewinnen, weil wir die Kraft haben, uns zu einigen." Ganz Europa schaue derzeit darauf, was aus Deutschland nach der Ära Merkel werde. Laschet hatte auf seinem Weg zur Kanzlerkandidatur Widerstände zu meistern. So hatte er im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz seinen Konkurrenten Friedrich Merz besiegt und im Ringen um die Kanzlerkandidatur dann Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) aus dem Rennen geschlagen.