Analyse der MINDACT-Studie bestätigt, dass MammaPrint extrem indolente Ultra-Low-Risk-Brustkarzinome genau identifiziert

Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gab heute bekannt, dass die Daten der wegweisenden MINDACT-Studie auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in einer mündlichen Präsentation vorgestellt werden. In der Präsentation wird ein zusätzlicher Risikogrenzwert vorgestellt, der zuvor innerhalb der MammaPrint Low-Risk-Kategorie festgelegt wurde. Dieser Wert identifiziert Patienten mit Ultra-Low-Risk-Fernrezidiv, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Tumor der Patientinnen gemäß früherer Studien mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 20 Jahren nicht rezidivieren oder metastasieren wird. Diese Informationen können hilfreich sein, um die adjuvante Behandlung für Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium stärker zu personalisieren.

In der mündlichen Präsentation mit dem Titel „Outcome of patients with an ultralow risk 70-gene signature in the MINDACT trial,“ erläutert Josephine Lopes Cardozo, MD, Erstautorin des Abstracts, PhD Candidate am Netherlands Cancer Institute und Fellow bei der EORTC, dass Patientinnen mit einer Ultra-Low-Risk-Signatur in der MINDACT-Studie eine exzellente Prognose haben, ein brustskrebspezifisches 8-Jahres-Überleben von über 99 % unabhängig vom klinischen Risikostatus und ein 8-Jahres-Intervall ohne Fernmetastasen von 97 % zu erreichen. Die Präsentation, Teil des ASCO 2021 Breast Cancer Track, kann hier abgerufen werden.

„Der Ultra-Low-Grenzwert identifiziert Patienten, die für eine weitere De-Eskalation der Behandlung in Frage kommen“, so Dr. Lopes Cardozo. „Die Möglichkeit, dem Behandlungsteam der betroffenen Patientinnen einen prognostischem Einblick zum Zeitpunkt der Diagnose zu geben, hilft hoffentlich, eine Überbehandlung zu vermeiden und das Risiko von Nebenwirkungen weiter zu reduzieren, während gleichzeitig eine ausgezeichnete Überlebensrate erhalten bleibt.“

Die unabhängige, prospektive, randomisierte klinische Phase-III MINDACT-Studie, die von der European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) gesponsert wurde, hatte primär das Ziel festzustellen, ob der 70-gene MammaPrint-Test von Agendia verwendet werden kann, um klinisch hochgefährdeten Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium eine Chemotherapie zu ersparen. An der Studie nahmen fast 7.000 Patientinnen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs teil. Bei einer medianen Langzeitnachsorge nach 8,7 Jahren konnten 46 % der klinisch hochgefährdeten Patientinnen mit einem MammaPrint Low-Risk-Ergebnis ohne negative Auswirkungen auf ihre Ergebnisse auf eine Chemotherapie verzichten. Diese Daten wurden kürzlich in The Lancet Oncology veröffentlicht.