FIDE und Tech Mahindra geben eine bahnbrechende Partnerschaft bekannt und setzen damit einen wichtigen Meilenstein bei der Gründung der Global Chess League

Der Internationale Schachverband (Fédération Internationale des Échecs, FIDE) freut sich, eine neue Partnerschaft mit Tech Mahindra Ltd. bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Geschäftsumstrukturierung. Die zwischen den Parteien unterzeichnete Absichtserklärung konzentriert sich auf die gemeinsame Gründung der Global Chess League (Globale Schachliga), ein Projekt, das von Tech Mahindra Ltd. Anfang des Jahres erstmals vorgestellt wurde. Mit der Unterstützung der FIDE wird die Global Chess League als einzige Weltliga, die offiziell vom Dachverband des Schachsports anerkannt ist, einen akkreditierten und exklusiven Status erhalten.

