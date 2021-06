Liminal BioSciences gibt FDA-Zulassung für seinen Biologics License Application für Ryplazim (Plasminogen, human-tvmh) bekannt

LAVAL, QC und CAMBRIDGE, England, 5. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA) Ryplazim (Plasminogen, human-tvmh) („Ryplazim") für die Behandlung von Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 (Hypoplasminogenie) durch seine Tochtergesellschaft Prometic Biotherapeutics Inc. zugelassen hat, die Inhaberin des biologischen Lizenzantrags („BLA") für Ryplazim. Mit dieser Zulassung ist Ryplazim die erste von der FDA zugelassene Therapie für diese seltene genetische Störung.

Die Wirksamkeit von Ryplazim bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten mit Plasminogenmangel Typ 1 wurde in einer einarmigen, offenen klinischen Studie untersucht. Insgesamt wurden 15 Patienten eingeschlossen, die einen Ausgangswert der Plasminogenaktivität zwischen <5 % und 45 % des Normalwerts aufwiesen. Alle Patienten erhielten Ryplazim in einer Dosis von 6,6 mg/kg, die alle zwei bis vier Tage über 48 Wochen verabreicht wurde, um mindestens eine Erhöhung der individuellen Trog-Plasminogenaktivität um absolut 10 % gegenüber dem Ausgangswert zu erreichen und die klinischen Manifestationen der Erkrankung zu behandeln. Ryplazim wurde in der klinischen Studie gut vertragen (siehe Wichtige Informationen zur Sicherheit).

Die Wirksamkeit wurde anhand der Gesamtrate des klinischen Erfolgs nach 48 Wochen ermittelt, definiert als 50 % der Patienten mit sichtbaren oder anderen messbaren, nicht sichtbaren Läsionen, die eine mindestens 50-prozentige Verbesserung der Anzahl/Größe der Läsionen oder der Auswirkungen auf die Funktionalität gegenüber dem Ausgangswert erreichten. Alle Patienten mit irgendeiner Läsion zu Beginn der Studie zeigten eine mindestens 50%ige Verbesserung der Anzahl oder Größe ihrer Läsionen.

„Der Erhalt unserer ersten Medikamentenzulassung ist ein wichtiges Ziel für Liminal und für die Patienten, Betreuer und Ärzte, die uns bei jedem Schritt dieser wichtigen Forschungsarbeit begleitet haben. Wir freuen uns sehr, dass Ryplazim für US-Patienten, die an einem angeborenen Plasminogenmangel leiden, verfügbar sein wird", sagte Bruce Pritchard, der CEO von Liminal BioSciences. "Der Erhalt eines Rare Pediatric Disease Priority Review Vouchers (PRV) hat auch das Potenzial, Liminal mit nicht verwässernden Barmitteln zu versorgen, um unsere laufenden Bemühungen zu unterstützen, unsere F&E-Strategie für kleine Moleküle voranzutreiben und zu erweitern."