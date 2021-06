EY ernennt Glenn Gonzales und Vishal Hiremath von Jet It zu Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Greensboro, N.c. (ots/PRNewswire) - Wir feiern die 35. Klasse von unaufhaltsamenUnternehmern, die den Südosten und darüber hinaus verändernErnst & Young LLP (EY US) gab gestern bekannt, dass Glenn Gonzales und VishalHiremath von Jet It zu den Finalisten des Entrepreneur Of The Year® 2021Southeast Award (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3186576-1&h=2797842601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3186576-1%26h%3D3256270081%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ey.com%252Fen_us%252Fentrepreneur-of-the-year%252Fsoutheast%252Foverview%26a%3DEntrepreneur%2BOf%2BThe%2BYear%25C2%25AE%2B2021%2BSoutheast%2BAward%25C2%25A0&a=Entrepreneur+Of+The+Year%C2%AE+2021+Southeast+Award%C2%A0) ernannt wurden. In seinem 35. Jahr ehrt das Entrepreneur Of TheYear-Programm unaufhaltsame Unternehmer, deren Ehrgeiz, Einfallsreichtum und Mutim Angesicht von Widrigkeiten dazu beitragen, uns vom Jetzt ins Nächste unddarüber hinaus zu katapultieren.Glenn und Vishal wurden von einer unabhängigen Jury (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3186576-1&h=3163008088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3186576-1%26h%3D3619460230%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ey.com%252Fen_us%252Fentrepreneur-of-the-year%252Fsoutheast%252Fjudges%26a%3Dpanel%2Bof%2Bindependent%2Bjudges&a=unabh%C3%A4ngigen+Jury) ausgewählt. Die Preisträgerwerden während einer besonderen virtuellen Feier am 29. Juli 2021 bekanntgegeben und werden lebenslange Mitglieder einer angesehenen Gemeinschaft vonEntrepreneur Of The Year Alumni aus der ganzen Welt.Entrepreneur Of The Year ist eines der bedeutendsten wettbewerbsorientiertenAward-Programme für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen.Die Nominierten werden anhand von sechs Kriterien bewertet: unternehmerischeFührung, Talentmanagement, Schwierigkeitsgrad, finanzielle Leistung,gesellschaftlicher Einfluss und Aufbau eines wertebasierten Unternehmens sowieOriginalität, Innovation und Zukunftspläne. Seit seiner Einführung hat sich dasProgramm erweitert und würdigt nun Wirtschaftsführer in mehr als 145 Städten inüber 60 Ländern auf der ganzen Welt."Eine tolle Anerkennung für das gesamte Jet It und Jet Club Team! VishalHiremath und ich sind so stolz auf die unendlichen Leistungen, die jedesTeammitglied vollbracht hat", sagt Gonzales.Die regionalen Preisträger kommen für die Entrepreneur Of The Year NationalAwards in Frage, die im November 2021 auf dem Strategic Growth Forum® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3186576-1&h=4270949701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3186576-1%26h%3D541257762%26u%3Dhttps%253A%252F%