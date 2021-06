Die Hot Stocks der Woche: BYD, Amazon, Deutsche Post und Vonovia

BYD, Amazon, Deutsche Post und Vonovia - die Hot Stocks der Woche sind wieder einmal ein bunter Mix und für jeden Börsianer ist definitiv etwas dabei.

Im Gegensatz zur alten Börsen-Weisheit „Sell in May and go away“, die vor Kursrückschlägen im Mai warnt, konnte der DAX den Wonnemonat mit einem deutlichen Plus von 2,5 Prozent beenden. Zuletzt ging es hier sogar auf neue Rekordhochs nach oben. Trotzdem mahnt die Saisonalität weiterhin zur Vorsicht. Da die Handelsumsätze in den Sommermonaten traditionell geringer ausfallen und die Volatilität steigt, sollten Korrekturen einkalkuliert werden. Diese könnten im Gegenzug aber auch wieder günstige Einstiegsgelegenheiten eröffnen.