Berlin (ots) - Der 8. Juni ist internationaler "Tag der Meere": Die Vereinten

Nationen wollen damit an die Bedeutung, aber auch an die Fragilität der

Weltmeere erinnern. Ihre Mahnung: Die Meere brauchen unseren Schutz und jeder

ist aufgerufen, dabei zu helfen. Eine leicht umzusetzende Maßnahme, die

Verbraucher und Verbraucherinnen direkt ergreifen können, ist der Kauf von

nachhaltig gefangenem Fisch - erkennbar am blauen MSC-Siegel.



Die weltweite Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten steigt kontinuierlich, das

Ausmaß überfischter Fischbestände leider auch. Der Marine Stewardship Council

(MSC) ist mit dem Auftrag gestartet, die Fischerei in aller Welt in nachhaltige

Bahnen zu lenken. Seit mehr als 20 Jahren können sich Fischereien rund um den

Globus freiwillig nach MSC-Umweltstandard bewerten lassen. MSC-zertifizierte

Produkte im Einzelhandel haben in Deutschland mittlerweile einen Anteil von 40

Prozent (https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/konsum-pr

odukte/gruene-produkte-marktzahlen/marktdaten-bereich-ernaehrung#marine-stewards

hip-council-msc-fisch) (gemessen am Wildfischsortiment) erreicht. Da liegen

Fragen nahe: Kann ein Umweltsiegel zur Bewahrung der Meere beitragen? Und was

genau bringt der MSC den Meeren?







schauen. Stefanie Kirse, Leiterin des MSC für den deutschsprachigen Raum, im

Interview:



Immer wieder werden Stimmen laut, nachhaltige Fischerei sei gar nicht möglich.

Was ist da dran?



Stefanie Kirse, MSC: Die Behauptung, Fischfang könne nicht nachhaltig sein, ist

schlichtweg falsch. Es gehört zu den erstaunlichsten Fähigkeiten von

Fischbeständen, dass sie sich regenerieren und immer wieder auf eine gesunde

Bestandsgröße anwachsen können, wenn sie nachhaltig befischt werden.



Wir müssen uns jedoch im Klaren sein, dass, wenn wir marine Ressourcen für die

menschliche Ernährung nutzen wollen, eine Beeinträchtigung des Ökosystems nicht

ganz zu vermeiden ist - genauso, wie es auch an Land der Fall ist: Jede

menschliche Aktivität greift in die Ökosysteme ein. Daher kann es bei allen

Maßnahmen immer nur darum gehen, die Umweltauswirkungen zu minimieren. Sie auf

null zu reduzieren, wird nicht gelingen.



Kann ein Siegel wie das des MSC die Weltmeere und Fischbestände schützen?



Stefanie Kirse, MSC: Nur eine nachhaltige Fischerei kann unsere Meere gesund und

die Ressource Fisch langfristig erhalten. Der MSC allein kann die Fischbestände

nicht schützen, aber er kann dazu beitragen. Wir wünschen uns, dass alle -

Regierungsbehörden, Fischereien, Märkte - noch stärker an einem Strang ziehen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Den Tag der Meere nehmen wir zum Anlass, Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zuschauen. Stefanie Kirse, Leiterin des MSC für den deutschsprachigen Raum, imInterview:Immer wieder werden Stimmen laut, nachhaltige Fischerei sei gar nicht möglich.Was ist da dran?Stefanie Kirse, MSC: Die Behauptung, Fischfang könne nicht nachhaltig sein, istschlichtweg falsch. Es gehört zu den erstaunlichsten Fähigkeiten vonFischbeständen, dass sie sich regenerieren und immer wieder auf eine gesundeBestandsgröße anwachsen können, wenn sie nachhaltig befischt werden.Wir müssen uns jedoch im Klaren sein, dass, wenn wir marine Ressourcen für diemenschliche Ernährung nutzen wollen, eine Beeinträchtigung des Ökosystems nichtganz zu vermeiden ist - genauso, wie es auch an Land der Fall ist: Jedemenschliche Aktivität greift in die Ökosysteme ein. Daher kann es bei allenMaßnahmen immer nur darum gehen, die Umweltauswirkungen zu minimieren. Sie aufnull zu reduzieren, wird nicht gelingen.Kann ein Siegel wie das des MSC die Weltmeere und Fischbestände schützen?Stefanie Kirse, MSC: Nur eine nachhaltige Fischerei kann unsere Meere gesund unddie Ressource Fisch langfristig erhalten. Der MSC allein kann die Fischbeständenicht schützen, aber er kann dazu beitragen. Wir wünschen uns, dass alle -Regierungsbehörden, Fischereien, Märkte - noch stärker an einem Strang ziehen.