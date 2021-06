Die Hamburger Hafen und Logistik AG (ISIN: DE000A0S8488) war gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Das EBIT im Q1/21 stieg um 26,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 46,3 Mio EUR. Damit das so bleibt und noch besser wird, positioniert man sich im Wettbewerb der grossen europäischen Häfen.Die HHLA spricht mit einem wichtigen Kunden über eine Beteiligung. Denn wer an den Einnahmen profitiert, wird dem Standort treu bleiben. Und Zusatzgeschäft lieber zum „eigenen Terminal“ liefern, als nach Rotterdam oder Athen oder Antwerpen – um nur einige Konkurrenten im heftig umkämpften Logistikmarkt zu nennen.

Verhandlungen mit der COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPL),

einem in Hongkong notierten Terminalbetreiber und Mitglied der COSCO Shipping Gruppe, über eine strategische Minderheitsbeteiligung von CSPL an der HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der HHLA.

CTT betreibt mit dem Container Terminal Tollerort eines der drei Containerterminals der HHLA im Hamburger Hafen und gehört im HHLA-Konzern zum Segment Container. Offen sind noch die Details: Die kommerziellen und rechtlichen Eckpunkte der möglichen strategischen Beteiligung sind derzeit Gegenstand der weiteren Verhandlungen. Bislang wurde noch keine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien getroffen.

Die HHLA verspricht sich durch die Beteiligung eine Stärkung der Kundenbeziehung mit dem chinesischen Partner sowie eine nachhaltige Planungssicherheit für das Container Terminal Tollerort, um Menge und Beschäftigung im Hamburger Hafen zu sichern. Der CTT wird im Netzwerk der HHLA auch weiterhin für alle Kunden offen sein.

Und warum könnte Cosco interessiert sein? Weil es zum Unternehemenskonzept passt

Der staatliche Reedereikonzern Cosco gehört zu den weltgrößten Containerschiff-Reedereien. Zudem besitze man die weltweit größte Transportkapazität bei Massengutfrachtern und Tankschiffen, so der Konzern. Beispielsweise pachtete Cosco in 2009 exakt 50% des Containerhafens von Piräus für 35 Jahre und begann mit dem Ausbau und Modernisierung der Anlagen. In Folge „blühte der Hafen förmlich auf“. In 2016 ging man dann einen Schritt weiter: Cosco erwirbt 51% der Hafengeselslchaft für 280,5 Mio EUR und – bei entsprechenden Investitionen – weitere 16 % für weitere 88 Mio EUR in diesem Jahr. Und die HHLA erwartet wohl auch für sich bei einer solchen Beteiligung – wenn auch „nur“ von 30-40 % an der Terminaltochter gesprochen wird -steigende Frachtmengen und sichere Umsätze übe rJahrzehnte. Nicht unrealistisch.