In einem Beitrag für die katholische Zeitung „National Catholic Register“ beschreibt Noelle Mering, wie das „Woke-Gift“ der „kritischen Rassentheorie“ die Lehren der katholischen Kirche angreift, indem Vernunft, Ehrfurcht und der Begriff der Person zurückgewiesen würden. In einem Interview mit der christlichen Zeitung „The Christian Post“ stellt die Mitarbeiterin der in Washington ansässigen Denkfabrik „Ethics &

Der Beitrag USA: Eltern wehren sich gegen „Woke“-Ideologie an katholischen Schulen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.