Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

US-Milliardärsfamilie Mills verkauft Medline-Mehrheit an Privatinvestoren Die US-Milliardärsfamilie Mills verkauft die Mehrheit am Medizinbedarfshersteller Medline an eine Gruppe von Privatinvestoren. Das teilte das Konsortium aus Blackrock , Carlyle und Hellmann & Friedman am Wochenende mit. Auch die singapurische GIC …