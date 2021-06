Ministerin geht gegen Online-Videos von Ärmelkanal-Überfahrten vor

(technische Wiederholung)



LONDON (dpa-AFX) - Die britische Innenministerin Priti Patel hat Social-Media-Plattformen dazu aufgerufen, Videos von Überfahrten über den Ärmelkanal zu entfernen. Unternehmen wie Facebook oder Tiktok müssten dringend tätig werden, da die Videos die illegale Überquerung des Kanals von Migranten "glorifizierten", schrieb Patel der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in einem Brief an die Konzerne.

Dem Innenministerium zufolge war etwa auf Tiktok in den vergangenen Tagen ein Video viral gegangen, das eine Gruppe von Männern in einem Schlauchboot auf dem Kanal zeigt. Auch auf Facebook, Twitter und Instagram seien solche Videos aufgetaucht, die von Schleppern dazu genutzt würden, die Überfahrten zu bewerben.