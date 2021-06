Der starke Anstieg der Rohstoffpreise bremst das Wachstum der chinesischen Industrie aus. Dementsprechend ist der Einkaufsmanagerindex für den Mai um 0,1 auf 51 Punkte gesunken.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch wenn konträr dazu der Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor um 0,3 auf 55,2 Punkte zulegenkonnte und in Summe die gesamtwirtschaftliche Dynamik weitestgehend stabil bleibt, ist dennoch klar, dass das Kostenproblem nun auch China erreicht hat.

Ehrlich gesagt schmunzelnd haben wir Chinas Ankündigung aufgenommen die steigenden Rohstoffpreise bremsen zu wollen. Auch wenn das an den Börsen kurzzeitig für einen Schrecken sorgte, sollte man die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass Rohstoffe endlich sind. Von daher ist ein Scheitern des Vorhabens sehr wahrscheinlich.

Denn bedenken Sie, der fundamentale Pfad bei den wichtigsten Rohstoffen deutet weiterhin auf Wachstum und somit auf eine zunehmende Verknappung hin, und dass schon im zweiten Halbjahr dieses Jahres!!! Von der Angebotsseite ist auf absehbare Zeit mit keinem „großen Wurf“ zu rechnen. Und diese These gab vor einigen Tagen kein geringerer als der Freeport-McMoRan CEO, Adkerson, neues Gewicht, als er sagte:

„Es gibt kein Schieferöl für Kupfer. Anders als in der Ölindustrie, wo man einen kontinuierlichen Fluss von neuen Vorkommen hat, sind neue bedeutende Kupferminen sehr selten zu finden.“

Dem gibt es unsererseits nichts hinzuzufügen. Somit gehen wir vielmehr davon aus, dass es noch Jahre dauern wird, bis die Angebots-Kapazitäten an die neuen Marktbedingungen angepasst werden. Denn dank der Konjunkturprogramme, der steigenden Elektromobilität und Investitionen in erneuerbare Energien wird ein Neuordnungsprozess nötig sein.

Nicht zuletzt deshalb bietet sich Investoren derzeit eine hervorragende Einstiegschance in den Rohstoffmarkt. Auch steigende Edelmetallpreise sind für Experten ausgemachte Sache, nicht zuletzt aufgrund der massenhaften Geldausweitungen rund um den Globus, die früher oder später zwangsläufig in eine hohe Inflation münden werden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

