Prognosen CDU gewinnt Wahl in Sachsen-Anhalt deutlich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.06.2021, 18:07 | 101 | 0 | 0 06.06.2021, 18:07 | MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nach Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand gewonnen. Die AfD lag deutlich dahinter auf Platz zwei, wie beide Sender am Sonntag nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichteten./cn/cs/faa/jr/DP/he



