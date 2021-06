Hochrechnungen CDU klarer Wahlsieger in Sachsen-Anhalt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.06.2021, 18:51 | 102 | 0 | 0 06.06.2021, 18:51 | MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag klar gewonnen. Die AfD bleibt nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF zweitstärkste Kraft./jr/DP/he



