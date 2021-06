ROUNDUP 2 CDU klarer Wahlsieger in Sachsen-Anhalt - AfD schwächer als 2016 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.06.2021, 19:32 | 101 | 0 | 0 06.06.2021, 19:32 | (neu: weitere Hochrechnungen)

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag klar gewonnen. Die Christdemokraten kommen nach Hochrechnungen von ZDF und ARD (19.00/19.15 Uhr) auf 35,5 bis 36,2 Prozent und legen im Vergleich zur Landtagswahl 2016 zu. Damals holte die CDU 29,8 Prozent. Die AfD bleibt nach demnach zweitstärkste Kraft. Sie verschlechtert sich und kommt auf 22,5 bis 23,1 Prozent. 2016 war die Partei mit 24,3 Prozent erstmals in den Landtag von Sachsen-Anhalt eingezogen. Drittstärkste Kraft wird die Linke, die sich aber gegenüber 2016 deutlich von 16,3 auf 10,9 Prozent verschlechtert. Die SPD schafft nur noch ein einstelliges Ergebnis und liegt zwischen 8,1 und 8,4 Prozent nach 10,6 Prozent bei der letzten Landtagswahl. Die FDP schafft mit 6,5 bis 6,7 den Wiedereinzug ins Landesparlament. 2016 waren die Liberalen mit 4,9 Prozent an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Die Grünen landen bei 6,0 bis 6,2 (2016: 5,2 Prozent). In Sachsen-Anhalt regieren seit 2016 die CDU, die SPD und die Grünen zusammen als Deutschlands erste sogenannte Kenia-Koalition. Der CDU-Ministerpräsident Haseloff hatte im Wahlkampf eine Zusammenarbeit mit AfD und Linker nach der Landtagswahl ausgeschlossen./jr/DP/he







