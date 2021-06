Höcke sieht Konsolidierung der AfD in Sachsen-Anhalt

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke sieht nach eigenen Worten eine Konsolidierung seiner Partei in Sachsen-Anhalt. Dies sei ein "bedeutendes Ereignis", erklärte Höcke am Sonntag nach den ersten Hochrechnungen. "Für meine Partei kann die Lehre aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nur lauten: Wir müssen mehr Osten im Westen wagen!", so Höcke. Nach ersten Hochrechnungen geht bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag die CDU als klarer Sieger hervor./htz/DP/he