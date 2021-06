„Der Kampf gegen rechts“, so Reinhard Mohr, „ist der dominierende Konsens in Gesellschaft, Politik und Medien geworden. Die stärkste Waffe dabei ist die Überzeugung, dass ‚gerade’ Deutschland mit seiner unseligen Geschichte der Welt moralisch vorangehen müsse – sei es bei der Rettung des Klimas, in der Flüchtlingskrise oder beim Kampf gegen Rassismus. Zugespitzt formuliert: Die

Der Beitrag Deutschland heute: „Nur ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Rainer Zitelmann.