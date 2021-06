LONDON - Der britische Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser verkauft sein chinesisches Babynahrungsgeschäft an einen lokalen Investor. Die chinesische Primavera Capital Group habe einen Übernahmepreis von 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) akzeptiert, teilten die Briten am Wochenende mit. Den Nettobarmittelzufluss von etwa 1,3 Milliarden Dollar will Reckitt in den Schuldenabbau stecken. Der Konzern behält einen Anteil von acht Prozent an dem Geschäft. Im Zusammenhang mit der Transaktion entsteht ein Nettoverlust von etwa 2,5 Milliarden Pfund (rund 2,91 Milliarden Euro) - vor allem wegen Abschreibungen auf den Firmenwert und immaterielle Anlagegüter.

BERLIN - Deutsche-Bahn-Vorstand Martin Seiler sieht vor der vierten Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an diesem Montag "Lösungsmöglichkeiten". "Alle Fakten liegen auf dem Tisch", teilte er am Sonntag mit. Seiler rief die GDL dazu auf, "Drohungen einzustellen und ihre rein organisationspolitischen Interessen fallen zu lassen". Fahrgäste sollten einen ungestörten Reisesommer genießen können. "Es gilt nun, dass alle zu solidarischen Lösungen beitragen - möglich ist es." Der Ton zwischen beiden Seiten bleibt somit rau, Warnstreiks sind alles andere als ausgeschlossen. Zuletzt hatte die GDL der Bahn in einer Pressemitteilung unterstellt, zu "tricksen" und zu "täuschen"

WOLFSBURG - Volkswagen ist sich mit Anwälten und Versicherern mehrerer Ex-Topmanager um den früheren Konzernchef Martin Winterkorn grundsätzlich einig über Schadenersatz wegen des Diesel-Skandals. Ein entsprechender Beschluss stehe jetzt im Kern, hieß es am Sonntag aus Wolfsburg. Die genauen Summen und Modalitäten seien aber Gegenstand letzter ergänzender Gespräche, die man noch nicht komplett beendet habe. Klar ist dagegen, dass Hans Dieter Pötsch den VW -Aufsichtsrat auf Vorschlag seiner Mitkontrolleure weitere fünf Jahre leiten soll.

NEW YORK - Die US-Milliardärsfamilie Mills verkauft die Mehrheit am Medizinbedarfshersteller Medline an eine Gruppe von Privatinvestoren. Das teilte das Konsortium aus Blackrock , Carlyle und Hellmann & Friedman am Wochenende mit. Auch die singapurische GIC Pte werde investieren. Die Transaktion wird der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewertet.