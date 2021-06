Innophys bringt „MUSCLE SUIT Every" in Italien auf den Markt

Innophys Co., Ltd. (im Folgenden „Innophys") hat am 3. Juni in Italien im Rahmen seiner Bemühungen, den Verkauf des Produkts im Ausland, insbesondere in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU), zu beschleunigen, den tragbaren, arbeitsunterstützenden Roboteranzug „MUSCLE SUIT Every" auf den Markt gebracht.

Foto 1:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202105245258/_prw_PI1fl_6XUs0LZD.jpg

- Innophys arbeitet bei der Vermarktung des MUSCLE SUIT Every in Italien mit örtlichen Vertriebspartnern zusammenItalien ist nach Frankreich und Spanien ist das dritte EU-Mitgliedsland, in dem das Unternehmen mit der Vermarktung des Produkts begonnen hat. In Frankreich und Spanien hatte das Unternehmen seit der CE-Zertifizierung des Roboteranzugs im Dezember 2020 Verträge mit örtlichen Vertriebspartnern abgeschlossen.

Das in Tokio ansässige Unternehmen hat sich aufgrund der starken lokalen Nachfrage nach dem Roboteranzug in der Industrie auch in Italien mit einem lokalen Vertriebspartner zusammengetan, um den MUSCLE SUIT Every zu vermarkten.

Innophys will den Verkauf des MUSCLE SUIT Every in der EU beschleunigen und sucht derzeit nach Handelsvertretern in der Region, insbesondere in Deutschland und Polen.

- Offizielle weltweite Website des MUSCLE SUIT Every: https://innophys.net/musclesuit/

- Informationen zu Handelsvertretern:

https://innophys.net/musclesuit/distributors-and-retailers/

- Website für Interessenten im Vertriebsgeschäft mit Innophys:

https://innophys.net/musclesuit/contact/

Informationen zum MUSCLE SUIT Every

Foto 2:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202105245258/_prw_PI2fl_5q72SXWu.jpg

Foto 3:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202105245258/_prw_PI3fl_8l82E7oe.jpg

Der MUSCLE SUIT Every ist ein arbeitsunterstützender Roboteranzug, der bei schwerer körperlicher Arbeit die Belastung vom Rücken des Benutzers nimmt, z. B. in einer halb hockenden Position oder bei Anheben von schweren Gegenständen oder schweren Personen. Das unterstützende Exoskelett, das nur 3,8 Kilogramm wiegt, bietet dem Anwender bis zu 25,5 kgf an Unterstützung. Das Gerät kann an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, beispielsweise in der Fertigung, Landwirtschaft, Pflege, Logistik und im Bau. Die künstliche Muskulatur verwendet Druckluft, um unterstützende Kraft zu liefern, ohne auf Strom angewiesen zu sein. Bis Ende April 2021 lag die Zahl der verkauften Produkte aus der MUSCLE SUIT-Serie weltweit bei über 20.000.