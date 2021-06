Kein Zweifel, der Bundestagswahlkampf tritt in die Phase ein, wo das politische Ringen zur Schlammschlacht wird. Das festzustellen bedeutet jedoch keinesfalls, den attackierten Gesundheitsminister in der Rolle der verfolgten Unschuld zu sehen. Denn wenn es stimmen sollte, dass Spahn teuer eingekaufte Schrottmasken gut genug für Obdachlose, Behinderte und Hartz-IV-Empfänger fand, dann wäre das kein eingebildeter, sondern ein tatsächlicher Skandal. Natürlich hat der Minister die Vorwürfe zurückgewiesen. Doch wie er es tat, das kann die Zweifel nicht vollständig zerstreuen. Vieles bleibt im Graubereich und bedarf dringender Aufklärung. An ihr sollte Spahn schon im eigenen Interesse mitarbeiten - ansonsten könnte es leicht sein, dass die jetzige Maskenaffäre für ihn zum Tropfen wird, der das Fass zum Überlaufen bringt./al/DP/zb