Pressestimme 'Süddeutsche Zeitung' zu Wahl in Sachsen-Anhalt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 07.06.2021, 05:35 | 60 | 0 | 0 07.06.2021, 05:35 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Wahl in Sachsen-Anhalt: "Da nun das Desaster ausbleibt, wird sich die CDU feiern und im Bund mit zynischem Gleichmut schnell anderen Fragen zuwenden. Dabei spiegelt diese Wahl die Stimmung in weiten Teilen Ostdeutschlands wieder. Trotz ihres Erfolgs: Die Union muss prüfen, welche Sorgen der Wähler sie übersehen hat, wenn sie vor der Bundestagswahl nicht das gleiche Schreckensszenario erleben will."/al/DP/he



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer