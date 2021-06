Leinen los auch wieder bei Flusskreuzfahrtschiffen

STUTTGART/BONN (dpa-AFX) - Die ersten Ozean-Kreuzfahrtschiffe sind längst wieder ausgelaufen - nun wagen bei sinkenden Corona-Zahlen auch ihre kleineren Geschwister auf den Flüssen einen Neustart. Die "Nicko Vision" sollte am Montag (7. Juni) von Frankfurt aus in Richtung Rhein starten, wie der Anbieter Nicko Cruises in Stuttgart mitteilt. Am 15. Juni will auch der Bonner Konkurrent Phoenix Reisen mit seinem neuen Kabinenschiff "Antonia" in Köln die Saison 2021 auf dem Rhein an den vielen Burgen vorbei mit dem Ziel Basel eröffnen.

"Bei uns herrscht Aufbruchstimmung. Wir sind froh, dass es wieder losgeht", sagt Nicko-Cruises-Sprecherin Sandra Huck. "Seit Anfang Mai ziehen die Buchungen wieder an." Nicolas Conte vom Online-Reisevermittler kreuzfahrten.de bestätigt das für die ganze Branche: "Die Leute wollen endlich wieder wegfahren, wissen allerdings auch noch nicht genau, wie es weitergeht mit Corona." Die Reedereien müssten mit ihren Saisonstarts "einfach ein erstes Datum setzen, auch wenn noch manches ungewiss ist".