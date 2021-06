Skeena gibt Aktienkonsolidierung bekannt

Vancouver, BC (4. Juni 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen in Erwartung einer Notierung an der New York Stock Exchange (die „NYSE“) seine Stammaktien im Verhältnis von vier Aktien vor der Konsolidierung zu einer Aktie nach der Konsolidierung konsolidieren wird (die „Konsolidierung“). Bruchteile von Aktien von 0,5 oder mehr werden auf die nächste ganze Anzahl von Stammaktien aufgerundet und Bruchteile von weniger als 0,5 werden auf die nächste ganze Anzahl von Aktien abgerundet.

Das Unternehmen hat derzeit 243.810.333 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Abschluss der Konsolidierung wird das Unternehmen ungefähr 60.952.583 ausgegebene und ausstehende Stammaktien haben. Aufgrund der fraktionalen Rundung ist eine geringfügige Abweichung zu erwarten. Um die Konsolidierung widerzuspiegeln, werden alle ausstehenden Warrants und Optionen auf Belegschaftsaktien wie üblich angepasst, um ihren Ausübungspreis um den Faktor vier zu erhöhen und die Anzahl der bei Ausübung ausgegebenen Stammaktien durch vier zu reduzieren.

Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen durch Skeena, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die „TSX“), wird die Konsolidierung voraussichtlich am 7. Juni 2021 in Kraft treten. Die TSX wurde über die Konsolidierung informiert und die Aktien werden nach der Konsolidierung an der TSX voraussichtlich am oder um den 10. Juni 2021 gehandelt werden.

Den Inhabern von Aktien des Unternehmens, die unverurkundete Aktien (d. h. Aktien, die in Effektengiro gehalten und nicht durch ein physisches Aktienzertifikat repräsentiert werden), entweder als eingetragene Inhaber oder als wirtschaftliche Eigentümer halten, wird (werden) ihr(e) bestehende(n) Effektengirokonto(en) von der Transferstelle des Unternehmens elektronisch buchbar gemacht oder, im Falle von wirtschaftlichen Aktionären, von ihren Maklerfirmen, Banken, Trusts oder anderen Bevollmächtigten, die diese Aktien zu ihren Gunsten in Girosammelkonten halten, angepasst werden. Diese Inhaber müssen im Allgemeinen keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Aktien vor der Konsolidierung in die Aktien nach der Konsolidierung umzutauschen. Wenn Sie Ihre Aktien bei einer solchen Bank, einem Broker oder einem anderen Bevollmächtigten halten und diesbezüglich Fragen haben, sollten Sie sich an Ihren Bevollmächtigten wenden.