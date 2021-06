Basilea präsentiert auf der ASCO-Jahrestagung neue Prävalenzdaten für EB1, einen potenziellen Biomarker für das Ansprechen auf die Behandlung mit Lisavanbulin bei Glioblastom und anderen Tumortypen

Basel, 07. Juni 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass Daten zur Prävalenz des End-binding Protein 1 (EB1) bei Glioblastom und anderen Tumortypen auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert werden, die als Online-Veranstaltung vom 4. bis 8. Juni 2021 stattfindet.

EB1 spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Mikrotubuli während der Zellteilung und interagiert mit Wirkstoffen, die sich gegen Mikrotubuli richten und so das Tumorwachstum hemmen, wie beispielsweise Basileas Tumor-Checkpoint-Controller Lisavanbulin.1 In präklinischen Modellen wurde EB1 als Biomarker für das Ansprechen von Glioblastomen (Hirntumore) auf Lisavanbulin identifiziert.2 In dem bereits vorgestellten Phase-1-Teil der laufenden klinischen Phase-1/2-Studie zeigen zwei Patienten mit rezidivierendem Glioblastom einen lang anhaltenden klinischen Nutzen. Bei beiden Patienten konnte mittels Gewebefärbung gezeigt werden, dass ihre Tumore EB1-positiv sind. Beide Patienten werden seit mehr als zwei Jahren im Rahmen der Studie behandelt.3