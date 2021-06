FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - VERHALTENER START IN DIE WOCHE - Nach der starken Vorwoche mit einem Rekord von 15 705 Punkten dürfte der Dax am Montag verhalten ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,20 Prozent tiefer auf 15 661 Punkte, nachdem er im bisherigen Jahresverlauf inzwischen gut 14 Prozent zulegen konnte. Dow und S&P 500 waren an der Wall Street vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkte. Der marktbreite S&P liegt nur knapp unter seinem Höchststand von Anfang Mai