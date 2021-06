---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

BIKE24 plant Börsengang an Frankfurter Wertpapierbörse für 2021

* Führende E-Commerce-Fahrradplattform in Kontinentaleuropa strebt Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an



* BIKE24 hat sich mit Schwerpunkt auf Premium-Produkte von Fahrradteilen, -zubehör sowie -bekleidung über klassische Fahrräder und E-Bikes bis hin zu angrenzenden Produktkategorien als eine zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten etabliert

* BIKE24 ist international aktiv mit länderspezifischen Online-Shops in Deutschland, Österreich und Spanien und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern weltweit



* Seit Gründung hat BIKE24 stets ein positives bereinigtes EBITDA erzielt und zwischen 2018 und 2020 zweistellige EBITDA-Margen sowie ein jährliches Umsatzwachstum von 30 Prozent realisiert

* 2020 erzielte BIKE24 einen Umsatz von EUR 199,2 Millionen sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 26,7 Millionen (13,4% bereinigte EBITDA Marge), die Zahl der Kunden stieg auf knapp 700.000

* Megatrends wie grüne Mobilität und steigendes Gesundheitsbewusstsein treiben langfristig die Nachfrage und das Marktwachstum

* Eine Privatplatzierung von Aktien im Vorfeld der Notierungsaufnahme wird eine Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 100 Mio. umfassen

* Der Erlös fließt unter anderem in die weitere Beschleunigung des Wachstumskurses von BIKE24 und die Fortsetzung der internationalen Expansion entsprechend der vordefinierten Wachstumsstrategie

* Um einen ausreichenden Streubesitz von mindestens 40 Prozent zu gewährleisten, wird der Hauptaktionär, der europäische Riverside Fonds VI, einen Teil seiner Anteile verkaufen



Dresden, 7. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG ("die Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24"), eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment, bereitet die Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Vor dem Listing beabsichtigen BIKE24 und die Gesellschafter eine Privatplatzierung durchzuführen, die sowohl neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs, dem europäischen Riverside Fonds VI, umfasst.