Montag 7. Juni 2021



Die in Marburg ansässige Investmentgesellschaft Luigs Real Estate GmbH hat ein vollvermietetes Gewerbeobjekt im hessischen RODGAU mit rd. 930 m² Gewerbefläche und ca. 3000 m² Grundstücksfläche an eine lokale Immobiliengesellschaft veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Luigs Real veräußert die Liegenschaft im Rahmen von strategischen Portfolio-Umstrukturierungen, während der Erwerber die Möglichkeit genutzt hat, seinen regionalen Immobilienbestand um eine renditestarke und nachhaltige Immobilie zu erweitern", erläutert Joachim Luigs, Geschäftsführer der Luigs Real Estate GmbH. Aktuell konzentriert sich Luigs Real Estate für das eigene Portfolio auf Core und Core Plus Lagen sowie Center- und Gewerbeinvestments mit Lebensmittelankern, so der Geschäftsführer.



Die Luigs Real Estate GmbH ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert aktuell Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen bis 2023 weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 50 Mio Euro.



