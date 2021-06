07.06.2021 / 08:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=a973ec235568edb96f14d62272e737b7

Bildtitel: Im September beginnt der Prozess gegen die Verantwortlichen der Falcon Privat Bank AG vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzina / Schweiz wegen Geldwäsche und Betrug. Es handelt sich um einen der grössten Finanzskandale der Welt. Foto: CapturedByAmelia



Prozess gegen Verantwortliche der Falcon Private Bank AG beginnt im September - Gericht untersucht Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate in einem der größten Finanzskandale der Welt



Bellinzona / Zürich, 7. Juni 2021 - Nach Angaben der Berliner Agentur Meister Mandeltree Kommunikation hat das Schweizer Bundesstrafgericht den Termin für die Verhandlung eines der größten Finanzskandale der Welt festgelegt: am 27. September 2021 um 9 Uhr morgens beginnt in Bellinzona (Kanton Tessin) der Prozess gegen die ehemaligen Chefs der Zürcher Falcon Private Bank AG. Vor allem in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird man den spektakulären Prozess genau beobachten. Die Falcon Private Bank, die im Besitz der Aabar Investments PJS aus Abu Dhabi war, steht im Zusammenhang mit Geldwäsche und Betrug in Milliardenhöhe und damit im Zentrum eines der größten Finanzskandale. Sie war auch zu ca. 30 % an der Signa Holding von Kaufhauskönig Rene Benko (Kaufhof, Karstadt, KaDeWe Berlin) beteiligt, bevor dieser angesichts des Geldwäscheskandals von den Emiraties loskaufte. Die angeschuldigten Banker sollen nicht nur die eigene Bank geplündert haben, sondern auch den malaysischen Staatsfond 1MDB. Der Schaden soll sechs Milliarden USD betragen.



Contact:



Meister Mandeltree Kommunikation GmbH

Berlin / Germany

Email: office@mandeltree.de

Phone: +49 30 2359 18680

Web: www.meistermandeltree.de



---------------------------------------------------------------------------

07.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meister Mandeltree Kommunikation GmbH Friedrichstraße 200

10117 Berlin

Deutschland

Internet: www.meistermandeltree.de

EQS News ID: 1204700



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1204700 07.06.2021



°