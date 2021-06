JEFFERIES stuft Synlab auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Synlab

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Synlab bei einem Kursziel von 23 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Labordienstleister biete den Investoren europaweite Chancen in einem Sektor, der von der Corona-Pandemie profitiere, aber auch darüber hinaus nachhaltiges Wachstum verspreche, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch dank der Unternehmensstrategie kleinerer Zukäufe ist er optimistisch für die Ergebnisentwicklung bis 2025. Zudem gehe Synlab davon aus, das diesjährige Umsatzziel locker zu übertreffen, was positives Überraschungspotenzial für das zweite Halbjahr biete./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2021 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.