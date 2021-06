07.06.2021 – Seit dem virtuellen Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) „General Meeting“ sind jetzt einige Tage vergangen. Und nach dem für das Management etwas enttäuschenden Verlauf konnte man letzte Woche zwei wichtige Eckpunkte für die Holding-Bilanz erreichen: Durch den erfolgreichen Börsengang Pepco’s in Warschau und die kräftig steigenden Aktienkurse der SA-Tochter Pepkor konnte man neben 900 Mio EUR Liquidität auch kräftig gestiegene Posten auf der Aktivseite der Bilanz verbuchen (oder wenigstens Good Will Abschreibungen vermeiden). Dazu gab es bei der existentiellen Frage zum Stand des Vergleichsverfahrens spannende Entwicklungen: Einmal zum Verfahren vor dem HighCourt der West-Cape-Provinz und zum anderen in Amsterdam bezüglich Schutzschirmverfahren und Gegenklagen. Wichtig war die Anhörung in Amsterdam am Freitag: Lancaster und Hamilton versuchten durch entsprechende Anträge das Schutzschirmverfahren in den Niederlanden zu beenden respektive zu torpedieren. Warum? Letztendlich alles eine Frage des Preises.

Anhörungs-Termin 04.06.2021. Hamilton & Lancaster kämpften weiter. Aber dann…

Hamilton und Lancaster mussten bis Freitag warten: Neben verfahrenstechnischen Fragen des laufenden Schutzschirmverfahrens wurde in Amsterdam im Mai auch eine Anhörung angesetzt. Das Gericht hatte entschieden die Anträge der Gegner des Schutzschirmverfahrens – dh. Hamilton BV, Hamilton 2 BV und Lancaster 101 Ltd. in einer gesonderten Anhörung am 4. Juni 2021 zu behandeln. Es ging konkret um folgende Anträge:

– einstweilige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schadensanalyse (Hamilton); ZUR ENTSCHEIDUNG GESTELLT IN 14 TAGEN

– die Beendigung des SoP/Schutzschirmverfahrens (Lancaster); ZURÜCKGEZOGEN

– „bestimmte Informationen“ (Lancaster); ZURÜCKGEZOGEN

und – die Ernennung von Sachverständigen (Lancaster). ZURÜCKGEZOGEN

WICHTIG: Lancaster zog seine Forderungen zurück – ALLE!

Und da war es nur noch einer: Während der Anhörung am Freitag zog Lancaster – SPV u.a. der südafrikanischen Pensionskasse – alle seine Forderungen zurück. Also auch die Forderung nach Beendigung des Schutzschirmverfahrens! Wieder einer weniger. Wahrscheinlich wogen bei Lancaster Bedenken wegen potentieller Arbeitsplatzverluste bei einer „Abwicklung“ Steinhoffs am Ende doch höher.