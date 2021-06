07.06.2021 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

MagForce AG unterstützt den Welthirntumortag und informiert über verschiedene Patientenveranstaltungen, um das Bewusstsein für eine der tödlichsten Krebserkrankungen zu schärfen



Berlin, Deutschland, und Nevada, USA, 7. Juni 2021 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie und Anbieter des NanoTherm Therapiesystems zur Behandlung von Hirntumoren, unterstützt den Welthirntumortag am 8. Juni 2021 und informiert über verschiedene virtuelle Patientenveranstaltungen, um auf diese verheerende Erkrankung aufmerksam zu machen.



"Obwohl sie im Vergleich zu anderen Krebsarten eher selten auftreten, sind Hirntumore, insbesondere Glioblastome, meist verheerend und tödlich. Trotz großer Fortschritte in der Behandlung, sind bösartige Tumore des Gehirns weiterhin meist unheilbar und stellen ein ungelöstes therapeutisches Problem dar. Bei MagForce ist es unsere Mission, Patienten eine weitere Behandlungsoption zu bieten und unseren innovativen Ansatz auf Basis der Nanotechnologie weltweit verfügbar zu machen", sagte Ben Lipps, CEO der MagForce AG und MagForce USA, Inc. "Es freut mich, dass wir auch in diesem Jahr an die Tradition anknüpfen und anlässlich des Welthirntumortages wieder die Möglichkeit haben, Hirntumorzentren, mit denen wir kooperieren, bei ihren zahlreichen Aktivitäten für Hirntumorpatienten und deren Angehörige zu unterstützen."



Zwickau, Deutschland - "Meet a Professor", Patienten-Hotline der Paracelsus-Klinik Zwickau



2019 gaben die Paracelsus-Klinik Zwickau und MagForce zum 20ten Jubiläum des Welthirntumortags ihre Kooperation bekannt. Die Zwickauer Klinik ist europaweit eine von vier Kliniken, die aktuell MagForces NanoTherm Therapiesystem zur Behandlung von Hirntumoren anbietet. Die Abteilung für Neurochirurgie, geleitet von Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke, betreut jährlich ca. 2.200 Patienten und führt durchschnittlich 1.500 Operationen im Jahr durch, davon sind ca. 300 primäre Gliome.