San Francisco (ots/PRNewswire) - Gupshup, das führende

Messaging-Dienstleistungsunternehmen, hat heute die Aufnahme der Messenger-API

für Instagram auf seine Messaging-Plattform bekannt gegeben. Gupshup wird es

Unternehmen ab jetzt ermöglichen, in großem Umfang bessere bidirektionale

Gespräche mit ihren Followern auf Instagram zu führen.



Gupshup blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Facebook-Familie der

Messaging-Plattformen zurück: 2017 arbeitet das Unternehmen mit Messenger

zusammen, 2018 war es einer der ersten Anwender der WhatsApp Business-App.





"Wir freuen uns, dass Gupshup die Messenger-API-Unterstützung für Instagramstartet. Die Messenger-API für Instagram ist jetzt für alle Entwickler verfügbarund ermöglicht es so den Marken, das Messaging-Erlebnis mit ihren Kunden zuverbessern und auszubauen", erklärte Konstantinos Papamiltiadis, VP fürPlattform-Partnerschaften bei Messenger. "Durch die Integration derMessenger-API für Instagram können Unternehmen und Entwickler ihreMessaging-Workflows effektiv skalieren, um die Kundenerfahrung besser zu nutzenund authentischere Beziehungen aufzubauen.""Instagram hat sich zu einer sehr ansprechenden Social-Media-Plattformentwickelt, für die sich auch viele Unternehmen interessieren", erklärte BeerudSheth, Mitbegründer und CEO von Gupshup. "Mit unserem umfangreichen Angebot anKonversations-Tools, die auf Konversations-KI basieren, können wirInstagram-Gespräche reichhaltiger, kontextbezogener und personalisiertergestalten. Damit wird Instagram Messaging nicht nur ansprechendere Gesprächeermöglichen, sondern den Unternehmen auch als neuer Monetarisierungskanaldienen."Gupshup hat Instagram zu seiner Messaging-Plattform hinzugefügt und esUnternehmen zur Verfügung gestellt, um Messaging- und Konversations-Workflows zuerstellen. Sie finden die Messenger-API für Instagram ab jetzt aufhttp://www.gupshup.io/Informationen zu GupshupGupshup ist die führende Messaging-Plattform, über die mehr als 6 MilliardenNachrichten pro Monat verschickt werden. Branchenübergreifend nutzen Tausendevon großen und kleinen Unternehmen in Schwellenländern Gupshup, umGesprächsangebote in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Support aufzubauen.Die Plattform mit Carrierqualität von Gupshup bietet eine einzige Messaging-APIfür über 30 Kanäle, ein umfassendes Tool zum Aufbau von Gesprächserfahrungen fürjeden Anwendungsfall und Netzwerk von Partnerschaften in Schwellenländern überMessaging-Kanäle, Gerätehersteller, unabhängige Softwareentwickler (ISV) undBetreiber.Gupshup hat das beste Onboarding-Programm für die WhatsApp-Business-API. Siebringt keine Verpflichtungen mit sich und bietet ein nutzungsbasiertes Modellmit kostenloser Sandbox und kostenlosem Testguthaben. Es ist ein einzigartigesPremium-Partnerportal für unabhängige Softwareentwickler (ISV) auf der ganzenWelt mit mehr als 35.000 Apps, über 250 ISV und Millionen von Nachrichten proTag.